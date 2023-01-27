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Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о дорожной обстановке в Псковской области в 2022 году

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга о дорожной обстановке в Псковской области в 2022 году, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Сколько ДТП произошло на дорогах региона? Каковы их основные причины? Как по сравнению с 2021 годом изменилась статистика смертности в результате дорожных аварий? Какой день стал самым аварийным по итогам прошедшего года? Какие нарушения ПДД выявляются в регионе и в областном центре чаще всего? Насколько эффективны массовые проверки водителей?

На эти и другие вопросы ответит заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук.