АвтоМир / Дороги

«Кузница»: Зимняя уборка города – коммунальщики справляются? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 31 января. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова предложила поговорить о зимней уборке Пскова.

Эту неделю синоптики называют снежной: периодически в области будут идти снег, мокрый снег, дождь. Предыдущие сутки над Псковщиной господствовал циклон «Николас», разыгралась настоящая метель. Все эти природные капризы вновь ставят вопрос о зимней уборке дорог — не только проезжей части, но и тротуаров, дворов, междворовых проездов, остановок и пешеходных переходов. Какова схема уборки самого крупного города области? Как распределены обязанности между подрядчиками, муниципальными службами и управляющими компаниями? Каковы приоритеты в тот момент, когда разверзаются хляби небесные и снег идет часами? Чем обрабатывают наши дороги и тротуары? И не являются ли реагенты причиной, по которой на дорогах появляются ямы?