АвтоМир / Дороги

Движение по одной полосе улицы Инструментальной закроют в Пскове

В связи с проведением дорожных работ с 6 по 10 февраля будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Инструментальной в районе дома № 8/2 (при движении от улицы Временной в сторону 1-го Инструментального переулка). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

С 13 по 17 февраля будет ограничено движение в обратном направлении по одной полосе проезжей части улицы Инструментальной в районе дома № 8/2 (при движении от 1-го Инструментального переулка в сторону улицы Временной), добавили в ведомстве.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении необходимо внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.