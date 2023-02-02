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Источники финансирования для проекта реконструкции привокзальной площади ищут в Пскове

Городская администрация ищет возможные источники финансирования для проектирования выполнения работ по реконструкции площади железнодорожного вокзала в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора Псковской области.

«В настоящее время администрацией города Пскова изыскивается финансирование на проектирование выполнения работ по реконструкции площади железнодорожного вокзала в городе Пскове. После завершения работ по проектированию и дальнейшей реализации данного проекта планируется перенос автовокзала на территорию железнодорожного вокзала», - поделился планами Борис Елкин.

Соответствующую информацию он разместил в рамках обсуждения судьбы памятного знака «Древний Псков», которой обеспокоились неравнодушные граждане - они предложили перенести объект на более видное место.

«В настоящее время перенести памятный знак "Древний Псков" на другую территорию не представляется возможным. В дальнейшем администрация города Пскова проработает возможные варианты размещения вышеуказанного памятного знака на новой территории», - заверил градоначальник.