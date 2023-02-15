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Изменился срок перекрытия движения на улице Леона Поземского в Пскове

Изменился срок перекрытия движения на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей газоснабжения продлевается ограничение движения автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Леона Поземского в районе дома № 87 (при движении от улицы Ипподромной в сторону переулка Птичий) до 24 февраля.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – добавили в администрации.