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АвтоМир / Дороги

Уборку последствий снегопада в Пскове оценил Борис Елкин

22.02.2023 13:22|ПсковКомментариев: 1

Уборку последствий снегопада в Пскове оценил глава города Пскова Борис Елкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этом году очень своеобразная зима. И много оттепели было, и большое количество снега, причем он не единовременно, а с периодичностью выпадает, потом растает и снова выпадает. И было ощущение, что его не было в какой-то период. За последние дни на выходных объем снега выпал достаточно большой. Наша погода всю зиму преподносит дорожным службам сюрпризы. Оттепель приводит к определенному таянию снега, потом ночью замерзает. Этот замкнутый круг, который у нас проходит ежедневно, сказывается и на качестве проезжей части», – сказал Борис Елкин.

Глава города оценил работу дорожных служб после прошедшего снегопада.

«Дорожные службы, я считаю, отработали действительно неплохо для такого объема снега. И учитывая, что это были выходные. В эти дни приходилось задействовать дополнительные силы. Пришлось выходить и полноценно выполнять свои обязанности», – заметил Борис Елкин и уточнил, что много управляющих компаний активно начали работать по уборке снега.

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #псков #уборка снега #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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