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Развитие транспортной системы региона обсудили в областном Собрании

Изменения в государственную программу Псковской области «Развитие транспортной системы» рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов отметил, что проект постановления продлевает срок реализации программы, приводит нормы финансирования на 2023 и 2024 годы.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков спросил, сможет ли регион привести дороги в нормативное состояние к показателю, о котором говорил президент в своём послании Федеральному собранию. Станислав Стармолотов ответил утвердительно.

Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Виктор Иващенко уточнил, в каком состоянии находится платная дорога в Невельскому районе, ведущая в сторону Усвят.

«Я знаю о состоянии этой автомобильной дороги. В этом году запланирован ремонт порядка 20 км», - сказал Станислав Стармолотов и отметил, что в порядок ее планируют привести в течение двух-трёх лет.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко поинтересовался организацией транспортного обеспечения отдалённых территорий в Печорском районе и о судьбе автостанций в ряде районов.

«Первый вопрос мы прорабатываем. По поводу автостанций — для конечного потребителя ничего не изменится. Они передаются различным собственникам, например, в Старом Изборске достигнуто соглашение с инвестором, который готов открыть коммерческий объект на территории автостанции», — заметил Станислав Стармолотов.

Александр Братиков также поинтересовался, на каком передача электросетей на региональных дорогах из собственности муниципалитетов на областной уровень для обслуживания за счёт средств дорожного фонда.

Станислав Стармолотов подчеркнул, что работы ведутся. «Большая часть сетей принята ГБУ "Пскоавтодор". Также будет проведён перерасчёт. Сейчас мы подошли к сложной ситуации, где на одной линии есть несколько потребителей. Ведём работу по разграничению. К концу первого квартала закончим», — сказал он.

Александр Братчиков поблагодарил за данную работу и призвал при проектировании работ уделять значимую роль разработке документации по водоотведению из-за особенности погоды в регионе.

По итогам комитет рекомендовал доработать проект постановления с учётом замечаний Счётной палаты.