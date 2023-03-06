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Улицу Железнодорожную отремонтируют в Дно

Улицу Железнодорожную отремонтируют в Дно. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, администрация Дновского района заказала ремонт за 11 млн 877 тысяч 503 рубля.

Подрядчику предстоит заменить асфальтобетонное покрытие на площади 3442 квадратных метров. Окончание работ – 30 июня. В стоимость входит восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги и дворовой территории.

Гарантийный срок на строительно-монтажные работы по контракту составит 5 лет.