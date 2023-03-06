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Переносятся сроки перекрытия улицы Ленинградской в Пскове

Переносятся сроки производства работ по прокладке инженерных сетей газоснабжения и в связи с этим сроки перекрытия улицы Ленинградской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 13 по 17 марта с 8:00 до 17:00 запрет движения будет распространяться на участок улицы Ленинградской от дома № 64-А до дома № 60.

С 20 по 24 марта с 8:00 до 17:00 закрывается для движения транспорта участок проезжей части улицы Ленинградской от дома № 60 до дома № 50.

«Обращаем внимание, что в ночное время суток указанные автомобильные дороги будут открыты. Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.