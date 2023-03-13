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Улицу Калинина и проезд отремонтируют в Острове до 1 августа

В Острове готовятся к ремонту улиц. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, администрация Островского района заказала ремонт проезда от улицы Карла Маркса до улицы Клавдии Федоровой в Острове.

Протяженность участка – 470 метров, вид покрытия – асфальтобетон, ширина проезжей части – 7 м, дорога имеет две полосы движения. Окончание ремонтных работ - 1 августа 2023 года.

Начальная цена контракта - 10 млн 512 тысяч 294 рубля. Окончание подачи заявок – 15 марта.

Также заказан ремонт участка улицы Калинина (от улицы Ветеранов Войны до съезда на улицу Апакидзе). Начальная цена – 15 млн 160 тысяч 705 рублей. Окончание подачи заявок – 15 марта.

Протяженность участка – 570 метров, вид покрытия – асфальтобетон, ширина проезжей части – 8 метров, две полосы движения. Окончание ремонтных работ - 1 августа.