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В Пскове ещё на одном перекрёстке организуют круговое движение

Ещё на одном перекрёстке улиц в Пскове организуют круговое движение. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По плану следующего этапа реконструкции улицы Леона Поземсккого предусмотрено устройство кругового движения в створе улиц Леона Поземского, Алмазной, Шоссейной – вокруг скейт-парка», – отметил гость студии.

Ранее сообщалось, что в Пскове завершился второй этап реконструкции улицы Леона Поземского в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».