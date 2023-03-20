АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о планах по ремонту дорог в 2023 году

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - директор ГБУ «Псковавтодор» Павел Кипрушев.

Любовь Кузнецова обсудит с ним, как прошел завершившийся зимний сезон содержания автодорог, планы по ямочным, гарантийным и капитальным ремонтам на текущий год, и некоторые другие темы, связанные с деятельностью предприятия.

Правда ли, что причинами больших дефектов на дорогах являются обилие снега и переходы через ноль? Как формируются пропорции пескосоляной смеси для противогололедной обработки проезжей части? Когда заработают асфальтовые заводы и когда начнется противоаварийный ямочный ремонт? Каковы самые крупные объекты, которые «Псковавтодор» будет ремонтировать в текущем году?

Трансляция завершена.