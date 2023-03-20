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Дворовую территорию возле детского сада №34 отремонтируют в Пскове

Дворовую территорию возле детского сада №34 отремонтируют в Пскове. Об этом сообщила администрация города Пскова, отвечая на комментарии на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Оксана Васильева / «ВКонтакте»

«Дорога, непригодная для проезда. На Запсковье дворовая территория: поворот с улицы Труда между ТК "Звездный", улицы Труда, 41 и жилым домом по улице Труда, 39, проезд около детского сада №34, поворот к жилому дому улице Текстильная, 6. Когда планируется ремонт?» - спросила псковичка.

Представитель городской администрации сообщил, что работы по восстановлению дорожного покрытия на указанном участке будут выполнены в 2023-2024 годах.