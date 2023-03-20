Антон Минаков планирует составить депутатский запрос для проверки качества построенных в Псковской области дорог

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков намерен составить депутатский запрос для проверки качества построенных в регионе дорог. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Лидер псковских либерал-демократов также подчеркнул, что если в этом вопросе в ближайшее время не наметится продвижения, он намерен составить депутатские запросы в необходимые организации и силовые структуры для проверки качества постройки дорог, целевого использования бюджетных средств и другого.