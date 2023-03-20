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Антон Минаков планирует составить депутатский запрос для проверки качества построенных в Псковской области дорог

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков намерен составить депутатский запрос для проверки качества построенных в регионе дорог. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Будем откровенны, ситуация с дорогами в Пскове такая ужасная не первую весну. И мне кажется, что тенденция идёт отрицательная, состояние дорог с каждой весной всё хуже и хуже. Причины этой ситуации, в первую очередь, нужно искать в подрядчиках и в качестве материалов. Должны быть серьезнейшие проверки правительственных органов. Действительно те ли заявленные материалы были использованы, а именно проверить качество, пройти по всем ГОСТам. И на это, на мой взгляд, должны повлиять правоохранительные органы», – отметил Антон Минаков.

Лидер псковских либерал-демократов также подчеркнул, что если в этом вопросе в ближайшее время не наметится продвижения, он намерен составить депутатские запросы в необходимые организации и силовые структуры для проверки качества постройки дорог, целевого использования бюджетных средств и другого.