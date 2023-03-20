АвтоМир / Дороги

Опасны ли оставшиеся на земле реагенты, объяснил эколог

На месте недавних сугробов в российских городах остались лежать кучки реагентов, которыми сотрудники коммунальных служб зимой посыпали тротуары и проезжую часть, отметил директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог Антон Ястребцев.

«Что касается реагентов, которыми всю зиму у нас поливают и посыпают улицы (для борьбы с образованием наледи, – ред.), они никуда не исчезают. Частично они смешиваются со снегом, и их удаляют во время уборки, частично стекают в ливневую канализацию и попадают в реки, а большая часть лежит на земле до мая, и только потом весенними дождями так или иначе тоже смывается в водоемы», – объяснил Антон Ястребцев.

Водной среде, судя по всему, противогололедные реагенты не вредят, а почву могут загрязнять, продолжил эколог в интервью радио Sputnik.

«Я не встречал серьезных научных исследований, говорящих об опасности реагентов для водоемов. Возможно, это из-за их постепенного поступления в воду. На качество водопроводной воды реагенты тоже никак не влияют. А вот почву они загрязняют. Мы видим обожженные деревья вдоль магистралей, так называемые ведьмины метлы», – привел пример Антон Ястребцев.

Лежащие на земле химикаты опасны для здоровья, и пока дожди не смоют их с улиц, горожанам стоит носить медицинские маски, считает эколог.

«В апреле большая часть реагентов, оставшихся лежать на земле, засыхает и может подниматься в воздух. Эта взвесь при дыхании может попадать в носоглотку и легкие. Есть несколько исследований, которые говорят, что противогололедные реагенты – аллергены, особенно они опасны для детей и людей, склонных к аллергии. Конечно, это не ядохимикаты, но негативный эффект будет. Поэтому до майских гроз, которые смоют остатки химии с улиц, лучше пользоваться защитными масками», – посоветовал Антон Ястребцев.