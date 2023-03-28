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Критическое состояние платной дороги Усвяты – Невель объяснил Станислав Стармолотов

Платная дорога Ольша – Велиж – Усвяты – Невель находится в критическом состоянии, потому что ее должны были передать на содержание федеральному дорожному агентству, и Псковская область ранее ремонтировала дорогу только в рамках текущего ямочного ремонта. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Мы уже имеем определенный перечень дорог, которые в критическом состоянии, и в первую очередь хочу отметить нашу платную дорогу Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, которая просто в ужасающем состоянии. Она ремонтировалась только в рамках ямочного ремонта по содержанию, больше средств не выделяли, потому что Федеральное дорожное агентство должно было забрать дорогу в собственность, и средства регионального бюджета выделять на нее было не совсем правильно», - рассказал Станислав Стармолотов.

По его словам, в прошлом году Федеральное дорожное агентство объявило о приостановке процедуры передачи дороги. При этом ремонт дороги в Псковской области ранее не планировали.

«Пришлось немного подвигать адресный перечень по нацпроекту, и в этом году мы около 12 км точно отремонтируем», - сообщил Станислав Стармолотов.

Он добавил, что протяженность дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель составляет 77 километров, из них порядка 56 километров – платный участок.