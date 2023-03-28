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Дороги Псковской области стали безопаснее благодаря нацпроекту – Владимир Кузь

Дороги Псковской области стали безопаснее благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Такое мнение в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил куратор федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Псковской области, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

«Я, конечно, оцениваю этот нацпроект положительно. Действительно, он дал большую возможность нашему региону реализовать программу безопасных дорог. Он позволил дорожному бюджету высвободить значительную часть средств. То есть за счет федеральных средств ремонтировались и строились дороги, устанавливались барьерные ограждения, ставились дорожные знаки. То есть, действительно, нацпроект "Безопасные качественные дороги" сделал наши дороги более безопасными», - сказал Владимир Кузь.

Он отметил, что контроль во время строительства и ремонта дорог по нацпроекту реализуется на нескольких уровнях, его ведут:

строительный контроль,

подрядчик,

силовые структуры,

Счетная палата Псковской области,

Российский дорожный научно-исследовательский институт.

«Контроль очень серьезный. Не только по нацпроектам, но и в целом по дорожным контрактам, потому что к ним приковано пристальное внимание жителей, избирателей, гостей города и области в целом», - заключил Владимир Кузь.