Дороги Псковской области стали безопаснее благодаря нацпроекту – Владимир Кузь

Дороги Псковской области стали безопаснее благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Такое мнение в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил куратор федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Псковской области, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь.
Он отметил, что контроль во время строительства и ремонта дорог по нацпроекту реализуется на нескольких уровнях, его ведут:
«Контроль очень серьезный. Не только по нацпроектам, но и в целом по дорожным контрактам, потому что к ним приковано пристальное внимание жителей, избирателей, гостей города и области в целом», - заключил Владимир Кузь.