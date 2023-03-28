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Коммунальные службы Великих Лук работают в усиленном режиме

На уборке городских дорог и тротуаров в Великих Луках задействовано 12 единиц техники МП «Спецавтохозяйство». Об этом администрация города сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Проводятся работы и по распределению противогололёдных материалов. На уборке скверов, парковых зон и лестниц задействованы 20 рабочих и техника МП «Зеленхоз». Порядка 150 сотрудников и техника управляющих организаций занимаются уборкой дворовых территорий.

«Предупреждение о неблагоприятном природном явлении, которое вчера поступило от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" о выпадении сильных осадков в виде снега и мокрого снега, полностью оправдалось», – отметили в администрации.

По данным аэрологической станции города, с 6.00 28 марта до 6.00 29 марта в Великих Луках выпало 19 мм осадков в виде дождя, снега и мокрого снега.

«Ситуацию осложняют и температурные "качели" - резкий переход через ноль вызывает образование наледей и налипание снега на провода, а таяние снега усиливает угрозу подтоплений», – добавили в администрации города.