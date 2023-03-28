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Борис Елкин назвал дороги, которые отремонтируют в Пскове в 2023 году

Глава Пскова Борис Елкин опубликовал в своем Telegram-канале полный перечень дорог, которые отремонтируют в областном центре в 2023 году, а также объекты 2023-2025 годов, торг на которые начнется в ближайшее время

«Помимо ремонтов, проведем полноценный ямочный ремонт картами. Участки и объемы уже определены. Это почти 40 тысяч квадратных метров», – отметил Борис Елкин.

Он уточнил, что гарантийные дороги тоже приведут в порядок за счет подрядчиков.

Стартуют ремонтные работы в апреле, как только откроются асфальтовые заводы и будут положительные температуры.