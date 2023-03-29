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Стоимость ремонта улицы Пригородной и станции Берёзки в Пскове уменьшилась на 5 млн рублей

Стал известен подрядчик, который выполнит ремонт улицы Пригородной и станции Берёзки в Пскове. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, контракт стоимостью 31 млн 123 тысячи 726 рублей будет заключен с ООО «Дорожное строительное монтажное управление».

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ООО «Дорожное строительное монтажное управление» зарегистрировано в Тамбовской области. В 2022 году организация выиграла торги на ремонт путепровода в Пскове на улице Индустриальной. Выполняла работы по ремонту улиц Майской, Светлой и Хвойной.

В 2020 году организация ремонтировала проезды во дворах домов на улицах Максима Горького, Конной, Народной, Юбилейной, Рижском проспекте.