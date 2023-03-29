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Уборка снега на улицах Великих Лук продолжалась в течение всей ночи

Уборка снега на улицах города Великие Луки выполнялась в течение всей ночи с 29 на 30 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Техника муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» чистила снег на дорогах и тротуарах в разных районах города. Утром особое внимание коммунальных служб будет направлено на уборку подходов к объектам социальной сферы и лестничных маршей.

Днём 29 марта на уборке дворовых территорий усилено работали управляющие организации. На уборку снега и распределение противогололедных материалов были выведены порядка 150 сотрудников, а также техника.

Утром работа во дворах будет продолжена.