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«Маленький пылесос» в действии: дорожники продолжают уборку в Пскове. ФОТО

Псков продолжают очищать от мусора и пыли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«"Маленький пылесос" в действии», - прокомментировали фотографии с подметальной машиной в ООО «СитиИнвестГрупп».

Помимо этого, дорожники продолжают очищать проезжую часть от накопившейся за зимний период грязи.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: