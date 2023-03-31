«Маленький пылесос» в действии: дорожники продолжают уборку в Пскове. ФОТО

Псков продолжают очищать от мусора и пыли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
«"Маленький пылесос" в действии», - прокомментировали фотографии с подметальной машиной в ООО «СитиИнвестГрупп».
Помимо этого, дорожники продолжают очищать проезжую часть от накопившейся за зимний период грязи.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: