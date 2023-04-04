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АвтоМир / Дороги

В «месиво из песка» превратилась строящаяся дорога Крупп – Кулье в Печорском районе. ФОТО

04.04.2023 13:00|ПсковКомментариев: 0

В «месиво из песка» превратилась строящаяся дорога Крупп – Кулье в Печорском районе. Своё возмущение местные жители выразили в группе «Псковское обозерье» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Псковское обозерье» / «ВКонтакте»

«Крик души! Подскажите, пожалуйста, как вы добираетесь до своих домов по такой дороге? Как доехать и проведать своих родных, как добирается автолавка, а если скорая? Одни вопросы, на видео дорога или месиво из песка на подъезде к деревне Кулиско. Так и не добрались», – написала автор поста. 

В комментариях местные жители оставили свои впечатления от езды по дороге. «Оторвал две защиты днища и чуть не оторвал тормозную трубку. Так ещё и сел по пути. Отличная дорога!», – отметил мужчина.

Фото: Андрей Оверкин / «ВКонтакте»

«Нас два раза тащили сегодня, в итоге развернулись обратно в город. Это ужас», – поделилась опытом женщина.

Ещё один комментатор спросил, как по такой дороге взрослые ездят на работу, к врачу, а дети - в школу.

Местный житель объяснил, что насыпь из песка возводят, чтобы дорогу не затапливало при будущих половодьях, также идёт прокладка новых труб. «Те участки, которые отсыпали в том году, как раз сейчас сухие. Остаётся одно - ждать солнечной погоды и потерпеть, пока грунт не доведут до ума. Зимой-то хорошо было ездить, зря не были», – уточнил он.

«Мы все видим, что дорогу всё-таки строят, активно строят! Только снега и дождя влило столько, да и дорога, как мы помним, находится на болоте», – акцентировала внимание на сложное расположение участка местная жительница.

В комментариях также добавили, что в весенний период дорожникам необходимо принимать меры для организации проезда населению.

В ответ на обращение ГБУ ПО «Псковавтодор» сообщил, что по условиям контракта участок реконструкции передан подрядчику для производства работ, в том числе для обеспечения проезда автотранспорта, ежедневно ведутся работы по грейдированию дороги, ямы засыпаются щебнем. 

«Однако проводимых мероприятий для поддержания дороги в проезжем состоянии недостаточно, поскольку участок реконструируемой дороги затоплен поверхностными водами, кроме того, он находится в болотистой местности. В связи с этим при неблагоприятных погодных условиях и в период паводка грунтовые воды вплотную подходят к подошве земляного полотна, насыпь дороги насыщается влагой, грунты промерзающего слоя пучинятся, теряется несущая способность дороги», – говорится в документе.

В управлении автодорог региона также добавили, что срок окончания работ по контракту 1 сентября 2023 года. После реконструкции автомобильная дорога будет в асфальтовом покрытии, будет восстановлено её транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечено безопасное движение как автомобилей, так и пешеходов.

Напомним, мероприятия по реконструкции региональной дороги начали в рамках соглашения о реализации приграничного сотрудничества России и Эстонии. 

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Летом 2022 года был заключен контракт на завершение реконструкции автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе. Сумма его составляет около 185 миллионов рублей. Подрядчику предстоит выполнить устройство основания дороги, асфальтобетонного покрытия, 4-х автобусных остановок, съездов, тротуаров, разметки и знаков. В деревнях Кулиско и Дальнево появится наружное освещение. 

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» сообщил, что ремонт дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе постараются завершить в максимально сжатые сроки.

Теги: #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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