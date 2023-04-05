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Основные дорожные работы в Пскове начнутся после 20 апреля

Основные дорожные работы в Пскове начнутся после 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 4 апреля, в Пскове проконтролировал уборку дорог и тротуаров после зимы. Вместе с главой города Борисом Елкиным он проехал по Крестовскому шоссе, Октябрьскому проспекту, Ольгинскому мосту, улицам Максима Горького и Коммунальной.

Дорожные службы выполняют ямочный ремонт, очистку проезжей части и тротуаров, мойку автопавильонов и дорожных знаков, уборку мусора, очистку и восстановление барьерных и перильных ограждений, светофоров и опор освещения.

«К работе дорожников есть целый ряд нареканий. Борис Андреевич замечания принял. Сегодня на совещаниях вопрос будет отработан с подрядчиками и с "Псковавтодором"», — прокомментировал итоги объезда губернатор.

Михаил Ведерников также сообщил, что ямочный ремонт на особо проблемных участках начнется в самое ближайшее время, а основные дорожные работы стартуют после 20 апреля.

Напомним, в настоящее время в Пскове, в частности, идет ремонт Ольгинского моста.