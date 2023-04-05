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Ремонт улицы Юбилейной планируют завершить в Пскове

Ремонт улицы Юбилейной планируют завершить в Пскове. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

«Та же самая Юбилейная между Рижским проспектом и улицей Коммунальной. Уже посчитали этот объект, готовим конкурсную документацию на ремонт», - рассказал Борис Елкин.

Ремонт, по его словам, будут проводить в два этапа – от Рижского проспекта до торгового центра «Империал» и далее от торгового центра до моста Александра Невского.

Помимо этого, на ранее отремонтированных участках улицы Юбилейной планируют провести гарантийный ремонт.