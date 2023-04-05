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АвтоМир / Дороги

Безопасность движения на двух мостах обеспечат в Палкинском районе

06.04.2023 21:30|ПсковКомментариев: 0

Безопасность движения на двух мостах в Палкинском районе обеспечат после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебные приставы межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Псковской области обязали администрацию Палкинского района исполнить решение суда — разработать планы обеспечения транспортной безопасности мостов через реку Кудеб и реку Вяда.

В конце 2021 года по иску прокурора суд обязал муниципальное образование разработать и направить на утверждение планы обеспечения транспортной безопасности железобетонного автомобильного моста через реку Кудеб протяжённостью более 56 метров, расположенного на автодороге муниципального значения Палкино-Харино, и железобетонного автомобильного моста через реку Вяда протяженностью более 40 метров, расположенного на автодороге муниципального значения Родовое - Тумасы - Грибулек.

«Администрация района должна была провести оценку уязвимости мостов и разработать план обеспечения их транспортной безопасности, однако решение суда не исполнялось», – рассказали приставы.

После поступления исполнительного документа и возбуждения производства, судебный пристав-исполнитель уведомил лично главу муниципального образования. Судебный пристав направил предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Осознавая тот факт, что уклонение от исполнения судебного решения может повлечь за собой негативные последствия в виде уголовного наказания, глава администрации поспешил исполнить судебное решение, рассказали в ведомстве.

«Стоит отметить, что допущенное нарушение пагубно влияет на безопасность дорожного движения, в результате чего присутствует риск дорожно-транспортных происшествий на данных участках, чем создается угроза причинения вреда жизни и здоровью жителей не только района, но и всей области», – уточнили приставы.

Теги: #УФССП России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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