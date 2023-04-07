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Ямочный ремонт провели на улице Льва Толстого в Пскове. ВИДЕО

Ямочный ремонт провели на улице Льва Толстого в Пскове сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Видео и фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом на улице Льва Толстого», - рассказали о проведенных работах в ООО «СитиИнвестГрупп».

Отметим, аналогичные работы провели и на других улицах города. Кроме того, сотрудники компании продолжают очищать проезжую часть от накопившейся за зимний период грязи.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: