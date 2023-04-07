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Размер дорожного фонда Псковской области на 2023 год составляет более 13 млрд рублей

Плановый размер дорожного фонда Псковской области на 2023 год составляет более 13 млрд рублей. Об этом в своём еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Это в 4 раза больше, чем в 2017 году. На эти средства мы планируем выполнить ремонт, капремонт и реконструкцию 210 километров автомобильных дорог. Уверен, что эти планы будут скорректированы в сторону увеличения. Мы над этим активно работаем», – отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что ямочный ремонт по методу холодного асфальта делается круглый год вне зависимости от погоды.

«Поэтому, если вы увидите, например, как дорожники укладывают асфальт в лужу – это не ошибка, а временная мера, призванная просто-напросто спасти колёса автомобилей от наиболее глубоких ям», – пояснил губернатор.

Долгосрочный ремонт начнётся после 20 апреля. Асфальтобетонные заводы запускаются со следующей недели.

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Наибольшее количество жалоб поступает на состояние трассы Р-23 (в Опочецком и Островском районах) и А-122 (в Великолукском и Локнянском районах).

«Сегодня сам за рулём ездил в Остров, и ещё раз в этом убедился. Мы обсудили эту проблему с руководством управления автодорог Северо-Запада. Коллеги настроены конструктивно, договорились всё привести в нормативное состояние. Они уже предоставили предварительный план работ, детали которого мы обсудим на следующей неделе», – заключил Михаил Ведерников.