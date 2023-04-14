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Дорогу до Владимирского лагеря начали ремонтировать в Стругокрасненском районе

Ремонт дороги военного городка Владимирский лагерь начался в Стругокрасненском районе. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«На участке в 1,6 км отремонтируют асфальтовое покрытие, пересечения, примыкания и съезды, а также стоянку для автотранспорта, укрепят обочины, оборудуют посадочные площадки и заездные карманы. Возле Владимирской средней школы будет установлена искусственная неровность», - рассказал о ремонте Михаил Ведерников.

Специалисты уже приступили к укладке выравнивающего слоя дорожного покрытия.

Напомним, ранее дорога находилась в ведении Mинoбopoны. Возможность отремонтировать участок пути появился только после передачи дороги в пользование региона.