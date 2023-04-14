АвтоМир / Дороги

На меры для безопасности дорожного движения в Псковской области потратят 425 млн рублей

На повышение безопасности дорожного движения в Псковской области планируют направить 425 млн рублей. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на сессии Псковского областного Собрания 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Продолжится выполнение отдельных работы по повышению безопасности дорожного движения, на эти цели предусмотрено 425 млн рублей», – сказал Станислав Стармолотов.

В текущем году запланировано: