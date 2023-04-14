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АвтоМир / Дороги

На меры для безопасности дорожного движения в Псковской области потратят 425 млн рублей

25.04.2023 11:48|ПсковКомментариев: 0

На повышение безопасности дорожного движения в Псковской области планируют направить 425 млн рублей. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на сессии Псковского областного Собрания 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Продолжится выполнение отдельных работы по повышению безопасности дорожного движения, на эти цели предусмотрено 425 млн рублей», – сказал Станислав Стармолотов. 

В текущем году запланировано:

  • нанесение горизонтальной дорожной разметки на 1 873 км автодорог, а также восстановление дорожной разметки в рамках гарантийных обязательств;
  • устройство и замена оцинкованного металлического барьерного ограждения общей протяженностью 10,3 км;
  • устройство искусственного освещения и тротуаров протяженностью 8,5 км;
  • обустройство пешеходных переходов на автодорогах вблизи образовательных учреждений в количестве 36 искусственных неровностей и 26 светофоров;
  • установка элементов освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках в количестве 60 объектов.
Теги: #регион60 #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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