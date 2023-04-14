АвтоМир / Дороги

Более миллиарда рублей направили на ремонт улично-дорожной сети Пскова

Объем финансовой помощи муниципалитетам на ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий в муниципальных образованиях составит 2 млрд 700 млн рублей, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» - 565 млн рублей. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на сессии Псковского областного Собрания 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соответствующие соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов заключены со всеми районами и городскими округами.

По словам Станислава Стармолотова, значительный объем средств направляется на Псков (1 млрд 198 млн рублей) и Великие Луки (464 млн рублей).

В Пскове к значимым объектам относятся:

капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса (на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной);

ремонт улицы Труда (участок от улицы Текстильной до улицы Инженерной);

ремонт улицы Коммунальной (на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской, в том числе дублеров);

реконструкция Советского (Троицкого) моста через реку Пскову на улице Леона Поземского;

ремонт Ольгинского моста;

ремонт улицы 128 Стрелковой дивизии.

Также планируется приступить к ремонту Октябрьского проспекта (участок от улицы Свердлова до улицы Вокзальной), Крестовского шоссе (с дублером - участок от Крестовского путепровода до улицы Морозовская ветка) и улицы Николая Васильева.

В Великих Луках запланированы реконструкция участка дороги от перекрестка улицы Металлистов и улицы Антонова до улицы Камышовой и улицы Камышовой,; ремонт улицы Новосокольнической (строительство тротуаров и недостающего наружного освещения); капитальный ремонт проспекта Гагарина на участке от улицы Угольной до улицы Дальней (устройство недостающего тротуара и недостающего наружного искусственного освещения).

Также в текущем году масштабные работы запланированы в Гдовском районе и Печорском районе, отмечающие юбилейные даты. В Гдовском районе будет отремонтировано 3,9 км дорог, в Печорском районе - 14,3 км.