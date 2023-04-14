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Дефицита дорожных подрядчиков в Псковской области нет — Владимир Кузь

Дефицита добросовестных дорожных подрядчиков в Псковской области нет. Такое мнение заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я бы сказал, что у нас даже есть определенная конкуренция, и федеральный закон №44 это все показывает. Подрядчики борются за контракты, и не думаю, что нам еще нужны. Силами тех подрядчиков, которые представлены на рынке Псковской области, все денежные средства можно освоить», – рассказал Владимир Кузь

Депутат отметил, что несмотря на большое количество подрядчиков, которые успели себя зарекомендовать, в условиях действующего законодательства успешно выполненный контракт не дает им гарантии успешного заключения новых контрактов. Владимир Кузь пояснил, что все действия в сфере государственных закупок осуществляются в рамках федерального закона №44 (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).