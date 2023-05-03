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Движение автотранспорта временно ограничат на улице Труда в Пскове 10 мая

Движение автотранспорта временно ограничат на улице Труда в Пскове 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с проведением дорожных работ 10 мая с 8:00 до 18:00 будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Труда в районе здания №25В на улице Труда при движении от улицы Ипподромной в сторону улицы Застенной», - сообщили в администрации.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.