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Проезд от улицы Гагарина к Заводской закроют в Пскове на месяц

Участок проезда, ведущий от улицы Гагарина к улице Заводской (вдоль здания № 15 по улице Гагарина) в Пскове, закроют для движения автотранспорта с 15 мая по 10 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение связано с проведением аварийных земляных работ на инженерных сетях теплоснабжения.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.