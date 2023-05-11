АвтоМир / Дороги

Покосы травы начались в Пскове

Покосы травы начались в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники компании продолжают приводить в порядок улицы города. Помимо покоса травы, они занимаются очисткой проезжей части и тротуаров от грязи и пыли, следят за состоянием искусственных неровностей, проводят текущий ямочный ремонт и другие необходимые для комфорта участников дорожного движения работы.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: