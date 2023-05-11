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Выбраны подрядчики для ремонта трех улиц Пскова

Стали известны дорожные организации, которые выполнят ремонт трех улиц Пскова. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, ремонт Октябрьского проспекта (участок от улицы Свердлова до улицы Вокзальной) в Пскове выполнит ООО «Дорстройсервис». Цена контракта - 80 млн 404 тысячи 231 рубль.

Ремонт Крестовского шоссе (участок от Крестовского путепровода до железнодорожного переезда, в том числе дублера) выполнит ООО «Управляющая компания "Мурманское дорожное управление"» за 109 млн 171 тысяч 905 рублей.

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Ремонт улицы Юбилейной (участок от Рижского проспекта до улицы Коммунальной - 1 этап, участок от улицы Коммунальной до моста имени Алексндра Невского - 2 этап) выполнит ООО «Дорстройсервис». Цена контракта - 150 млн 513 тысяч 130 рублей.

По каждому из трех конкурсов эти заявки были единственными.