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Дорогу через железнодорожный переезд ремонтируют под Островом

Дорогу через железнодорожный переезд ремонтируют под Островом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Содержанием участков дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, км 335 – км 348 и км 383 – км 393 занимается подрядная организация ООО «ДЭП № 279». Сам участок дороги находится на балансе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Эти участки остаются объектом пристального внимания федеральных дорожников, так как их состояние вызывает справедливые нарекания со стороны автомобилистов. В зимнее время подрядчик устранял локальные дефекты на проезжей части с помощью холодной асфальтобетонной смеси. Так, за прошедшую зиму в границах этих участков устранено деформаций на площади 1250 квадратных метров, использовано 112 тонн смеси. Но эта технология ремонта являлась временной мерой. С наступлением благоприятных погодных условий и запуском асфальтобетонного завода, начались работы по устранению деформаций покрытия струйно-инъекционным методом и горячей асфальтобетонной смесью», - уточнили в учреждении.