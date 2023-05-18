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Ремонт тротуара на улице Коммунальной в Пскове завершат в течение двух недель

Ремонт тротуара на улице Коммунальной в Пскове завершат в течение двух недель. Об этом сообщила городская администрация, отвечая на вопрос горожанки под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Перерыли тротуар около "Империала". Чтобы перейти через дорогу Коммунальная - Юбилейная, требуются усилия. Людям с палочкой или с коляской - это очень сложно. Может что-то надо предпринять, пока ведутся дорожные работы?» - спросила женщина.

Представитель администрации города Пскова ответил, что в настоящий момент там проводится ремонт тротуара.

«Приносим извинения за временные неудобства. В настоящий момент осуществляется ремонт тротуара. В течение 2-х недель работы будут завершены», - уточнила администрация.