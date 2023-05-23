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Движение транспорта на площади Ленина в Пскове ограничат 23 мая

В Пскове ограничат движение на площади Ленина сегодня, 23 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Пскова Борис Елкин. Кроме того, в этот день будет запрещена продажа алкоголя.

Ограничения вводят в связи с проведением праздника выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений на территории Пскова.

«Установить единым днем проведения праздника выпускников общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования "Город Псков" 23 мая 2023 года. Местом проведения праздничных мероприятий определить муниципальные общеобразовательные учреждения. При проведении мероприятия запрещается употребление пищевой продукции и напитков, за исключением воды», - говорится в тексте документа.

Также в этот день будет приостановлено дорожное движение на площади Ленина с 16.45 до окончания шествия выпускников.

Запрет на продажу алкоголя прописан в постановлении администрации региона от 28 января 2015 года «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области».

Напомним, в Псковской области запрещена продажа алкоголя в День защиты детей (1 июня), праздник выпускников и в День молодежи. Согласно документу, запрет на продажу будет действовать с 11:00 по местному времени в день праздника выпускников общеобразовательных учреждений, проводимого на территории муниципального образования области в соответствии с муниципальным правовым актом, до 11:00 следующего дня.