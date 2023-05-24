АвтоМир / Дороги

Ремонт придомовых территорий стартовал в Великих Луках

Ремонт придомовых территорий стартовал в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Великолукской городской Думы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Великолукской городской Думы

Одним из первых адресов, где было уложено новое дорожное покрытие, стал двор дома № 3 (корпус 1) на улице Вагонной.

Вместе с депутатом Великолукской городской Думы по округу № 13 Еленой Чернозубовой в приемке нового асфальтобетонного покрытия приняли участия сотрудники МУ «УЖКХ», МУП «ДСУ» и общественники.

Отметим, что работы по благоустройству дворовой территории продолжаются - жильцы дома занялись оформлением цветочным клумб.