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Движение большегрузов ограничили на дороге Заполье – Любенск – Вечаша

Движение большегрузных транспортных средств (с грузом или без груза) ограничили на всей протяженности автомобильной дороги Заполье – Любенск – Вечаша в Плюсском районе до 22 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ограничение движения ввели в связи с неудовлетворительным состоянием песчано-гравийного покрытия автомобильной дороги, а также необходимостью выполнения работ по восстановлению дорожного покрытия.

«Просим учесть данную информацию при планировании своего маршрута. Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили в комитете.