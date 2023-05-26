Автомобильная стоянка и пешеходные дорожки появились в псковской деревне Борисовичи

Сдан первый объект по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Фото здесь и далее: администрация Псковского района
Все запланированные работы в деревне Борисовичи на улице Балтийской, 11б завершены. Подрядная организация выполнила строительство объекта качественно и в короткие сроки. «На изменения приятно посмотреть. Вместо заброшенного пустыря, рядом с детским садиком появилась удобная автомобильная стоянка и пешеходные дорожки», - отметили в администрации.
Данную территорию выбрали в рейтинговом голосовании по проекту благоустройства общественных территорий в 2022 году.