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Когда в псковских микрорайонах Бутырки и Шабаны появятся дороги, сообщил Борис Елкин

Когда в микрорайонах Бутырки и Шабаны появятся дороги, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в ходе прямой трансляции на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Многие обращались ко мне с вопросом по дорогам в микрорайонах Бутырки и Шабаны, в том числе и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Мы изыскали средства. Выставляем проект на торги в ближайшее время, думаю, что это вопрос двух недель. Контракт там будет трёхгодичный, объем работ большой, там нужно будет практически с нуля делать ливневую канализацию. Учитывая, что это частный сектор, там необходимо и перестраивать существующие сети. А их там будет очень большое количество», - отметил он.

Также в ближайшее время администрация города выставит на торги капитальный ремонт улиц Войсковой, Новойсковой и Красноармейской набережной с устройством проезжей части, тротуаров и освещения.