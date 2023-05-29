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Движение по участку улицы Труда ограничат в Пскове

Ремонт проезжей части улицы Труда от улицы Текстильной до улицы Звездной в Пскове начнется 31 мая. В связи с этим будет ограничено движение транспорта на участке от улицы Текстильной до улицы Звездной при движении из центра города. Перекрывать дорогу будут по полосам, попеременно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядная организация проведет фрезерование изношенного покрытия и укладку выравнивающего слоя асфальтобетона.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.