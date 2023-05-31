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Заключен контракт на ремонт Октябрьского проспекта в Пскове

Заключен контракт на ремонт Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до улицы Вокзальной в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Протяженность участка – около 1,3 км. Срок исполнения – до 30 мая 2024 года. Но по примеру улицы Юбилейной постараемся ускориться и в первую очередь обеспечить безопасный проезд», - отметил он.

Сейчас дорожники демонтируют люки и меняют плиты перекрытия. «Недели через две начнется фрезерование изношенного полотна дороги, а потом укладка выравнивающего слоя асфальта. На замену также идет бортовой камень и покрытие тротуара у ТЦ "Максимус". В перечень работ включены планировка газонов и нанесение дорожной разметки», - проинформировал глава города.