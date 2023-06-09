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Движение автотранспорта ограничили на улице Печорской в Пскове

Движение автотранспорта по улице Печорской в районе пересечения с Рижским проспектом в Пскове ограничили до 15 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением земляных работ по строительству инженерных сетей водоснабжения на Рижском проспекте.

Для беспрепятственного доступа жителей Пскова к многоквартирным жилым домам, находящимся на улице Печорской, ввели двустороннее движение по данной улице.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в пресс-службе.