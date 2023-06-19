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Движение транспорта по участку 2-й Песочной улицы закроют в Пскове до 1 июля

В связи с производственной необходимостью ремонтные работы на улице 2-й Песочной в Пскове будут продлены до 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

На этот период будет закрыто движение автотранспорта на участке 2-й Песочной улицы от перекрестка улиц 2-я Песочная и Солнечная до дома № 71 по улице 2-й Песочной.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.