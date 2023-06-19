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Ремонт дорог сейчас стал более комплексным — Владимир Кузь

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» подразумевает не только ремонт асфальта, но и устройство тротуаров, пешеходных переходов, поэтому ремонт дорог сейчас стал более комплексным. Об этом координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Нацпроект "Безопасные качественные дороги" подразумевает не только асфальт, это еще и освещение, и тротуары, и разметку — это комплекс работ. Сейчас заказчики стали более благоразумно подходить к расходу денежных средств: не закатывать все в асфальт, а делать качественно», - сказал Владимир Кузь.

Он также добавил, что усилился и контроль за проведением ремонта. Его осуществляют на нескольких уровнях, в том числе сами подрядчики стали более ответственно относиться к своему - первичному - контролю.

«Сейчас дороги стали делать, строго исходя из ГОСТов, это понижение бордюрного камня, плюс пожарные проезды... Сейчас стали соблюдать все нормы, раньше могли допускать отклонения, а потом пожарной машине не проехать. Сейчас такое исключено. И сами дорожники если видят, что ошибка допущена, все оперативно меняют», - заметил Владимир Кузь.