Псковскую часть трассы до Петербурга тоже планируют сделать четырехполосной

Часть трассы от Пскова до Санкт-Петербурга, которая проходит по территории Псковской области, тоже планируют сделать четырехполосной. Об этом исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Он подчеркнул, что это «несиюминутное действие», но оно в планах.
Напомним, на участке трассы в Ленинградской области сейчас идут работы по расширению проезжей части.