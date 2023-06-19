АвтоМир / Дороги

Псковскую часть трассы до Петербурга тоже планируют сделать четырехполосной

Часть трассы от Пскова до Санкт-Петербурга, которая проходит по территории Псковской области, тоже планируют сделать четырехполосной. Об этом исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Да, такие планы есть. Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области - ред.) встречался с начальником ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Дмитрием Кузнецовым, обсуждались перспективы и такие планы», - рассказал Станислав Стармолотов.

Он подчеркнул, что это «несиюминутное действие», но оно в планах.

Напомним, на участке трассы в Ленинградской области сейчас идут работы по расширению проезжей части.