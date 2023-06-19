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Новшество на дорогах: где в Пскове появятся турбокольца, и для чего они нужны

Турбокольцевые перекрестки могут появиться в Пскове уже в обозримом будущем. Проект преобразования дорог областного центра его автор внес в администрацию города и даже успел защитить на заседании специальной комиссии. Окончательное решение вопроса будет за представителями региональных властей.

А пока корреспондент «МК в Пскове» решил подробнее разузнать о турбокругах. Чем они будут отличаться от обычных колец? Где новую схему движения можно организовать, а где — категорически нельзя? Как не потеряться в лабиринте новой разметки? Ответы здесь>>>